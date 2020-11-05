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"Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну": волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе

"Мы пришли сюда поесть, а не слушать ваши темы про войну": волонтер рассказала о перепалке в киевском кафе
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф

У известного волонтера Алины Михайловой во время встречи в одном из киевских кафе возник словестный конфликт из-за того, что она со своей собеседницей обсуждала войну на Донбассе.

Об этом Алина рассказала в своем Facebook.

По ее словам, собеседница Алины была из "Госпитальеров" (волонтерская организация, создана Яной Зинкевич, которая занимается помощью раненым воинам АТО/ООС прямо на поле боя, на их счету сотни спасенных жизней - Авт.) пишет дисертацию и попросила использовать для ее написания биографию волонтера.

"Мы встетились в "Хлебном" на Крещатике и сели поговорить. Я рассказала обо всем, начиная с того, чем занималась в детстве и до сегодняшних выборов в Киевский горсовет (Алина Михайлова прошла в столичный горсовет по спискам партии "Голос" - Авт.)", - рассказывает Алина.

"Дошла тема до войны, а точнее до моих ротаций на фронте как добровольца - рассказала об отличиях работы парамедика на позициях и в стабильном пункте/реанимации. И когда начала говорить о том, как в больнице Авдеевки меня муштровал врач за то, что я не делала туалет ран своим раненым - парочка в двух метрах от нашего столика разворачиваются и говорят: - Девушка, вообще-то мы едим. И вы нам мешаете своими разговорами про войну и свои ранения. Нам неприятно под такое есть", - пишет волонтер.

Далее приводим полный рассказ автора.

"Это здесь нормально. В Киеве и других городах нет войны, они нас туда не посылают, зачем культурным приятным людям межать жить, портить настроение такими темами, как "война политиков. Привыкай, такое везде", - иронично пишет волонтер Ксения Пантелеева.

На днях "Телеграф" рассказывал о скандале, который возник в маршрутке Славянска из-за украинского языка.

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Все по теме:

Киев, Донбасс, Крещатик, Кафе, Алина Михайлова.

Автор:

Телеграф
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