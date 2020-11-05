В Украине ударят морозы: синоптик предупредила о похолодании

Синоптик Наталья Диденко обещает украинцам первые морозы, но пока, к концу недели, дневная температура воздуха существенно не снизится. Об этом она сообщила на своей личной странице в Facebook.

Завтра, 6 ноября, будет немного свежее, в течение дня +6...+10 градусов, на юге до +12 градусов.

В субботу-воскресенье станет на пару градусов теплее: +8...+13 градусов.

Ветер в пятницу будет завывать с северо-запада, причем возможные сильные порывы.

Дождя 6-го ноября не предвидится. Туманы!

В Киеве пятница ожидается без дождя, ветряной, с температурой воздуха около 8 градусов.

В субботу-воскресенье в столице удержится сухая погода, немного потеплеет, где-то до +10...+12 градусов.

А со среды, с 11-го ноября постепенно заходить похолодание до небольших морозов ночью и днем до +1...+6 градусов.

Как ранее сообщал "Телеграф", 5 ноября на территории Украины существенных осадков не прогнозируется.