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Когда Дмитриевская родительская суббота: дата и традиции

Когда Дмитриевская родительская суббота: дата и традиции
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Дмитриевская родительская суббота в 2020 году выпала на 7 ноября. Это последняя родительская суббота в этом году.

Православный мир эту субботу перед Днем памяти Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября, называет Дмитриевской родительской субботой. Долгое время дата существовала, по установлению самого князя Дмитрия Донского, как день памяти по воинам, павшим в Куликовской битве в 1380 году. Однако, по прошествии некоторого времени, уже всех почивших христиан стали поминать в эту субботу.

Во время Дмитриевской родительской субботы во всех церквях и храмах будут проводиться специальные поминальные панихиды и особое поминовение умерших. По традиции в этот день в церковь необходимо приносить небольшой помин, который состоит из постных продуктов и вина. Если нет возможности посетить церковь, можно помолиться за упокоение душ умерших и попросить Бога о прощении.

Одна из главных традиций в этот день - поминальный обед. В этот день запрещается готовить блюда из мяса и употреблять крепкий алкоголь. Можно только немножко выпить церковного вина. Еще в этот день принято приводить в порядок могилы.

Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу

  • Нельзя говорить об усопших плохое. Надо вспоминать добрые и светлые моменты.

  • На Дмитриевскую субботу стоит отказаться от посещения концертов и иных развлекательных мероприятий.

  • Не стоит также в этот период ссориться, ругаться.

  • Запрещены крепкие спиртные напитки.

Добавим, что Дмитриевская суббота - последний поминальный день в текущем году. Следующий наступит после Масленицы.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в субботу и воскресенье на этой неделе.

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Все по теме:

Традиции, Запреты, Родительская суббота.

Автор:

Телеграф
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