Украинке грозит казнь на Бали: что произошло

В пятницу 6 ноября, правоохранительные органы Бали задержали гражданку Украины, которая получила посылкой подозрительное вещество.

Об этом сообщают в Фейсбуке Посольства Украины в Индонезии.

Учасница координационного штаба Катерина Кириченко в своем Фейсбуке поделилась более подробной историей инцидента.

По ее словам задержанная украинка Даша Шигаева находится в заключении в центральном офисе полиции в Денпасар.

"Условия там человеческие. Она без связи, но к ней пускают посетителей. И отношения тоже. Один из важнейших советов, который получили от вас – быть на позитиве со всеми правоохранительными органами, и они отвечают тем же. Вчера говорили о задержании на 3 дня до выяснения, сейчас уже 5. Финальный ответ должны получить 10.11", - отмечает Кириченко.

Между тем, 6 ноября Даше звонил посол и приезжали почетные консулы. "После включения МИД от министра, зам министров и посольства/консульства – нам стало немного спокойнее", - рассказывает она.

Для задержанной украинки пока еще ищут адвоката.

Она уже сдала анализы.

"Образец пастилы в присутствии адвоката был взят на повторный анализ. Мы уверены в невиновности, не употребляла и в образце наркотических средств не было. Однако, на самом деле это круто, что Индонезия так трепетно относится к наркотикам и пытается от них избавиться", - обратила внимание Кириченко.

Читайте также в материале "Телеграф": 12-летний украинский мальчик, который стал жертвой нападения акулы в Египте, уже успешно перенес вторую операцию.