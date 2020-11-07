СБУ открыла дело против Шария (документ)

СБУ открыла уголовное производство против блогера Анатолия Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Политик показал снимок документа у себя в Telegram-канале.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей", - рассказал парламентарий.

В СБУ ответили, что эта информация изучается в ходе досудебного расследования по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".