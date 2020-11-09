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Как в Украине празднуют День украинской письменности и языка

Как в Украине празднуют День украинской письменности и языка
11:38 Сегодня Телеграф

В День украинской письменности и языка, который традиционно отмечается 9 ноября, также чествуют память преподобного Нестора Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. К этой дате привязано и написание радиодиктанта. 

Впервые диктант национального единства был написан в 2000-м году. С тех пор миллионы украинцев по всему миру присоединились к этой акции. В этом году она была юбилейной. Автором текста стал украинский писатель и издатель Иван Малкович, а надиктовывала его в прямом эфире актриса Римма Зюбина. На странице Министерства образования в Facebook доступна запись диктанта, и те, кто не успел написать его утром 9 ноября, могут это сделать в течение дня. 

В поздравлении с праздником в.и.о. министра образования Сергея Шкарлет отметил, что "государство обеспечивает всестороннее развити и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины". 

На странице партии "Слуга народа" в соцсети также вспомнили о Дне украинской письменности и языка, заметив, что сейчас "мы особенно ценим силу и красоту украинского языка". 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем посте отметил, что даже в условиях карантинных ограничений из-за коронавируса было сделано все, чтобы "украинцы не потеряли доступ к культурным услугам".

Евгений Дейдей - координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" - выразил мнение, что украинский язык Шевченко и украинский язык Жадана - разный, хоть и единый.

Патрульная полиция Одесской области напомнила, что владеть государственным языком - обязанность настоящих украинцев. 

"Язык - ДНК нации",  - считают в МВД Украины и добавляют, что укранский язык - один из самых красивых в мире. 

"Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным" поздравил с Днем украинской письменности и языка тематическим стихотворением Владимира Сосюры. 

55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" выразила убеждение, что язык сильнее чем пушки.

К поздравлениям присоединилось оперативное командование "Юг". 

Первая отдельная танковая "Сиверская бригада" в поздравлении подчеркнула, что "язык - это не только способ общения, а что-то более значимое". 

 О языковом празднике напомнил на своей странице и Генеральный штаб ЗСУ. 

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Украинский язык, Акция, Радиодиктант.

Автор:

Телеграф
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