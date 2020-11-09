Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю

Антициклон обеспечит погоду без осадков на этой неделе 9-15 ноября.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в facebook.

"В большинстве наших областей будет сухо, разве что какая-то морось из тумана не удержится, а дымки с туманами ухудшить видимость и по-своему увлажнит воздух и прикроет от нас солнце", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Украине будет постепенно холодать.

Завтра днем ожидается + 8 + 13 градусов, а затем, в течение недели, похолодает к ночным морозам и дневных + 3 + 7 градусов.

10 ноября в Киеве, во вторник будет без дождя, с периодическими туманами, а днем даже с возможным солнечным прояснениями. Ближайшей ночью предполагается + 2 + 4 градуса, а завтра днем в столице около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

"Антициклон прочно осел в Украине, любуется нашей осенней красотой, блокирует дожди, притягивает морозы", - пишет Диденко.

Напомним, 8 ноября Украину "накрыл" антициклон Ramesh. Украинцы делились в сети удивительными фото и видео тумана.