"Браво!" Ветеран войны на Донбассе воплотил свою мечту и поразил сеть (фото)

После возвращения с фронта Вадим Бойко занялся изготовлением детских игрушек и параллельно осваивал производство складных ножей.

Этой новость ветеран ООС поделился с подписчиками в Facebook.

Вадим Бойко – бывший силовик еще в 2014-м планировал начать собственное дело, но ушел защищать родину на Донбасс в составе добровольческого батальона. Весной 2020-го года ветеран окончательно стать гражданским и открыл мастерскую RozvytokVB2.

Первым делом бывший военный закупил и освоил оборудование, начал изготавливать бизиборды и магнитно-маркерные доски. Первые экземпляры опробовал на собственных детях, а их у Бойко трое.

Ветеран отмечает, что использует для своих работ только качественные материалы и краски, а к изготовлению каждого заказа подходит индивидуально. Мастерская предлагает не только игрушки, но и милые вещицы для украшения дома – детские полочки-светильники и ключницы.

А этой осенью ветеран наконец-то начал выставлять на продажу и складные ножи. Бойко делает их сам и перед тем, как предлагать на всеобщее обозрение работы, долго оттачивал мастерство.

"Через километры голосовых связок, через килограммы нервов и квадратные метры седых волос, бессонные ночи и часы отчаяния. Потому что складные ножи – это очень и очень непростая штука, особенно для людей без опыта и навыков. Но мечта и упертость дала свои результаты", - отмечает ветеран.

Бойко рассказал, что на данный час он уже отработал цикл производства и изготовил тестовую партию ножей, которые уже обрели владельцев. Один такой стоит 1800 гривен.

Своим впечатлением от работы ветерана в сети поделился волонтер Роман Додник. Ему понравилось, что крепление рукоятки «под обычную отвертку», а для лезвия использована "хорошая сталюка".

Один из комментаторов предложил снабжать ножи номерами, потому что первая партия наверняка будет иметь со временем большую ценность. А сам автор отметил, что их будет отличать именно то, что они будут непронумерованы.

"Класс", "Они и вправду прекрасны", "Ого. Потужно", - так оценивают работы ветерана другие пользователи.

В гражданской жизни после возвращения из зоны ООС ветераны ведут себя по разному, кто-то пытается найти себя в новой отрасли, а кто-то гибнет, высказывая протест против действий действующей власти.