Стало известно о мужчине, устроившем самосожжение в центре Киева

В Киеве мужчина поджег себя на Майдане Независимости.

В центре Киева в ночь с 10 на 11 октября 49-летний мужчина совершил самосожжение. Сейчас он находится в больнице с ожогами третьей степени.

Позже в соцсетях появилось видео этого страшного инцидента.

В пресс-службе Шевченковского управления Национальной полиции Киева отметили, что мужчина 1971 года рождения облил себя зажигательной смесью и поджег. Свидетели отметили, что они пытались сбить пламя.

У него 97% ожогов тела. Он госпитализирован в ожоговый центр. Полиция устанавливает мотивы и причины.

Этим мужчиной оказался 49-летний военнослужащий Николай Микитенко.

Как стало известно позже, в 2014 году Николай Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

О мотивах содеянного можно прочесть на его странице в Фейсбук.

Мужчина совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

В комментарии "Суспільному" дочь ветерана Юлия сообщила, что ее отец находится в коме.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает», - заявила она.

Напомним, 8 октября, мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" поджег себя в Санкт-Петербурге.