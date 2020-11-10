Какой праздник 10 ноября: народные приметы и запреты

10 ноября православные христиане почитают святую Параскеву, иначе именуемую, как Пятницу. Великомученица Параскева считалась покровительницей женщин.

Мученица Параскева жила в III веке на территории Малой Азии. С детства девушка ни в чем не знала отказа и жила в роскоши, однако Параскева предпочла вести аскетический образ жизни и посвятить себя Господу.

Во время гонений, направленных на сторонников христианского учения Параскева . Её подвергли мучениям, заставляя отказаться от веры. Девушка не согласилась это сделать, и была обезглавлена.

Параскева считалась покровительницей девушек, девочек и женщин, поэтому издавна именно Параскеве они молились за женское благополучие.

Также мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.

В этот день готовили дома к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием «льняные смотрины», по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая вытрепанный лён-первак.

Запреты 10 ноября:

10 ноября нельзя прясть, но шить можно.

Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой - мытье, стирка, даже купание детей.

Веселиться и развлекаться в этот день, также было нежелательно.

Постарайтесь в этот день не давать взаймы деньги, а также не брать их.

Народные приметы: