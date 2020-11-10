Какой праздник 10 ноября: народные приметы и запреты

10 ноября православные христиане почитают святую Параскеву, иначе именуемую, как Пятницу. Великомученица Параскева считалась покровительницей женщин.
Мученица Параскева жила в III веке на территории Малой Азии. С детства девушка ни в чем не знала отказа и жила в роскоши, однако Параскева предпочла вести аскетический образ жизни и посвятить себя Господу.
Во время гонений, направленных на сторонников христианского учения Параскева . Её подвергли мучениям, заставляя отказаться от веры. Девушка не согласилась это сделать, и была обезглавлена.
Параскева считалась покровительницей девушек, девочек и женщин, поэтому издавна именно Параскеве они молились за женское благополучие.
Также мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.
В этот день готовили дома к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием «льняные смотрины», по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая вытрепанный лён-первак.
Запреты 10 ноября:
10 ноября нельзя прясть, но шить можно.
Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой - мытье, стирка, даже купание детей.
Веселиться и развлекаться в этот день, также было нежелательно.
Постарайтесь в этот день не давать взаймы деньги, а также не брать их.
Народные приметы:
На вишневом дереве остались листья — зима наступит нескоро.
Иней на деревьях — к морозу.
Туманное утро — к оттепели.
Круг рядом с Луной — к буре.
Встретить белку в лесу — к потеплению.