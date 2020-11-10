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Какой праздник 10 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

10 ноября православные христиане почитают святую Параскеву, иначе именуемую, как Пятницу. Великомученица Параскева считалась покровительницей женщин.

Мученица Параскева жила в III веке на территории Малой Азии. С детства девушка ни в чем не знала отказа и жила в роскоши, однако Параскева предпочла вести аскетический образ жизни и посвятить себя Господу.

Во время гонений, направленных на сторонников христианского учения Параскева . Её подвергли мучениям, заставляя отказаться от веры. Девушка не согласилась это сделать, и была обезглавлена.

Параскева считалась покровительницей девушек, девочек и женщин, поэтому издавна именно Параскеве они молились за женское благополучие.

Также мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.

В этот день готовили дома к зиме, вычищали стойла. Существовала традиция под названием «льняные смотрины», по которой крестьяне хвастались друг перед другом, показывая вытрепанный лён-первак.

Запреты 10 ноября:

  • 10 ноября нельзя прясть, но шить можно.

  • Также 10 ноября запрещены все манипуляции с водой - мытье, стирка, даже купание детей.

  • Веселиться и развлекаться в этот день, также было нежелательно.

  • Постарайтесь в этот день не давать взаймы деньги, а также не брать их.

Народные приметы:

  • На вишневом дереве остались листья — зима наступит нескоро.

  • Иней на деревьях — к морозу.

  • Туманное утро — к оттепели.

  • Круг рядом с Луной — к буре.

  • Встретить белку в лесу — к потеплению.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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