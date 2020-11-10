В Украине уничтожили доказательства аннексии Крыма российскими военными - экс-глава Генштаба ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины были уничтожены документы, которые касались распоряжений руководства страны и ВСУ в период аннексии Крыма РФ в 2014 году.

Об этом рассказал бывший начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана, передают в издании "ГОРДОН".

По его словам, было собрано множество информации, из которой понятно, какие события реально происходили во время аннексии Крыма. Тем не менее ни один военный в генштабе не знает ни о каких приказах по оказанию сопротивления.

На запрос в Министерстве обороны дали ответ, что сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, а также о применении вооруженных сил РФ в распоряжении тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова несуществует. "Все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны", - отметил Замана.

Его защита предоставила полученные из Генштаба документы.

Со слов начальника юридической службы ВС ВСУ Сергея Дубровского, информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля – марта 2014 года воздушная техника РФ вторгалась в воздушное пространство Украины над территорией Крыма и Севастополя, отсутствуют.

По информации Дубровского, также отсутствует информация о попытках ВСУ атаковать эту авиацию.

По словам Заманы, он может только догадыватся, по какой причине были уничтожены все документы. "Министр обороны не имел права и он не взял бы на себя ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел", - подчеркнул он.

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