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В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ

В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф

Министерство обороны Украины расширило возможности для Вооруженных Сил применять Каталог для питания личного состава.

Об этом сообщает на FB-странице Минобороны Украины.

По Каталогу теперь будут питаться все Вооруженные Силы. Каталог становится обязательным как для приготовления пищи своими силами, так и для предоставления услуг "аутсорсерами".

"К каждой воинской части применяется индивидуальный подход к выбору системы питания. Все зависит от количества военнослужащих, специфики и задач части", - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что именно неудовлетворительные условия хранения продуктов, претензии к качеству пищи, запущенность объектов продслужбы военных частей, которые были переданы в аренду коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, и стали причиной инициирования реформы системы питания в 2015 году. 

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство обороны сворачивает внедрения новой системы питания.

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Все по теме:

Питание, Армия, Минобороны, Военные, Вооруженные силы, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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