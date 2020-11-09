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"Шаг вперед и два назад". В Украине бурно приняли возвращение старой системы питания военных

"Шаг вперед и два назад". В Украине бурно приняли возвращение старой системы питания военных
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф

Реформу питания военнослужащих, которая была запущена в прошлом году, правительство решило поставить на паузу. Реакция на этот шаг не заставила себя ждать.

Решение Кабмина о возвращении старой системы закупки продуктов питании для столовых ВСУ обсуждают в Facebook.

Реформой системы питания, которой дали отбой в Кабмине, было предусмотрено увеличение перечня продуктов для армейских столовых с 30 до 400 единиц. А кашу с тушенкой заменили комплексные обеды с блюдами на выбор. Также была расширена база поставщиков, которые могли вкусно и полезно накормить военнослужащих. 

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков отметил, что с предложением вернуть старую систему закупок, действовавшую в 2008-2015 года, к правительству обратилось Минобороны. 

"В этой новости очаровательно все, особенно года. А новость свежая, кстати, прям свежачок", - поиронизировал Бирюков.

Подразделения ВСУ снова получили право не только закупать продукты по Каталогу новой системы, но и снова отдавать процесс организации питания на аутсорс, то есть доверять сторонним предприятиям и покупать продукты, и обеспечивать их приготовление. На этот момент обращает в своем посте внимание Андрей Кухта. В качестве иллюстрации он использует картинку сравнение, как может измениться обед солдата. 

В комментариях пользователи возмущены таким развитием событий. "Дерибанят везде, без зазрения совести. Спешат. Как перед смертью", - считает Наталья Козырь. 

"Мамы, которые голосовали "пА приколу за новые и молодые лица" - вы довольны? Ваши сыновья теперь будут есть то, что вы дома в унитаз выливали. Думайте наперед - будете голосовать за ОПЗЖ (вам же главное, чтобы не Порошенко, да?) - сыновья поедут служить в Сирию", - считает Нина Светличная. 

Максим Шульга отмечает, что раньше нормально кормили, он, дескать всего дважды отравился. На вопрос, чем кормили, отвечает: "Тут наверное не столько важно чем, а как оно было приготовлено, а приготовлено оно было так себе. Каши, мясо, которое невозможно было жевать, водянистое сладкое картофельное пюре, отдельного внимания заслуживает б...ский бигус", - пишет пользователь. 

Пользователи также с иронией предлагают вернуть и старую армейскую форму. А другие предполагают, что, видимо, до 2014-го года в Украине было все прекрасно и в армии, и в медицине. 

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Все по теме:

Питание, Кабмин, Армия, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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