Прошел войну и победил рак: в Днепре от коронавируса умер ветеран АТО

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Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

В пятницу, 6 ноября, коронавирус забрал жизнь еще одного украинского военного, Тараса Березы.

Об этом рассказали его друзья в Facebook.

Отмечается, что он пережил АТО, смог победить онкозаболевание, но последнее испытание, COVID-19, ему не удалось преодолеть.

Друзья погибшего вспомнили, каким он был хорошим человеком. Он спасал Украину не только на Донбассе, но и в родном Днепре, когда началась пандемия коронавируса.

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"Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей, различные лекарственные прибамбасы, которые только можно было серийно напечатать - Тарас тут же на ходу осваивал новое изделие. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарно ему за это", - написала Анна Бикетова у себя в Facebook.

Когда он сам подхватил это заболевание, знакомые и друзья начали активно искать для него кислородный концентратор и нашли, однако он был слишком слаб и это не помогло.

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Все по теме:

Украина, Днепр, ВСУ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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