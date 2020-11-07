Прошел войну и победил рак: в Днепре от коронавируса умер ветеран АТО

В пятницу, 6 ноября, коронавирус забрал жизнь еще одного украинского военного, Тараса Березы.

Об этом рассказали его друзья в Facebook.

Отмечается, что он пережил АТО, смог победить онкозаболевание, но последнее испытание, COVID-19, ему не удалось преодолеть.

Друзья погибшего вспомнили, каким он был хорошим человеком. Он спасал Украину не только на Донбассе, но и в родном Днепре, когда началась пандемия коронавируса.

"Тарас освоил печать на 3D принтере, изготавливал на нем держатели для щитков защиты лица от аэрозолей, различные лекарственные прибамбасы, которые только можно было серийно напечатать - Тарас тут же на ходу осваивал новое изделие. Все ради поддержки и защиты медиков от ковида. И это была существенная помощь. Десятками и сотнями его изделия расходились по днепровских больницах. Медицинское сообщество очень благодарно ему за это", - написала Анна Бикетова у себя в Facebook.

Когда он сам подхватил это заболевание, знакомые и друзья начали активно искать для него кислородный концентратор и нашли, однако он был слишком слаб и это не помогло.