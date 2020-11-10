В Минобразования заговорили о введении школьного обучения с пяти лет

Временно исполняющий обязанности главы Минобразования Сергей Шкарлет опроверг фейк об отказе от 12-летнего школьного образования, но упомянул, что в МОН обсуждали возможность начала обучения с 5 лет.

Сообщение такого содержания размещено в его Телеграм-канале.

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательной сообществу по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - написал Шкарлет.

Он говорит, что 12-летнее обучение является общеевропейской тенденцией и отметил пробелы в коммуникации между МОН и общественностью.

Также он отметил, что неоднократно слышал возмущения по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет.

"В некоторых странах ЕС обучения начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - написал Шкарлет, подчеркнув, что дискуссия открыта и Минобразования не будет принимать никаких решений до тех пор, пока не разработает оптимальные варианты.

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