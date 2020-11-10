Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"

Из-за пандемии коронавируса масштабные изменения, кроме здравоохранения и экономики, произошли также в образовательной системе Украины. Школам пришлось в авральном режиме перестраиваться на дистанционный режим обучения. Сложно оказалось и самим преподавателям, и учащимся, и родителям. «Телеграф» начинает цикл публикаций, в которых расскажет, как перестроился учебный процесс в различного рода среднеобразовательных учреждениях.

У части родителей живуч стереотип, что в школу надо идти и там сидеть «от звонка до звонка»

28-летний кандидат технических наук Фесенко Сергей Викторович преподает физику в столичной частной школе "Афины", созданной почти три десятилетия назад. Параллельно он еще является старшим преподавателем в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского. А вот в обычной государственной школе ему работать не пришлось и он искренне радуется, что не перенял из нее никаких стереотипов. Меж тем, именно определенные шаблоны, по его мнению, и тормозят развитие передовых приемов и методов.

- По моему личному опыту, трем из четырех детей нравится «дистанционка», - говорит Сергей Викторович. – Но при этом все родители, которые воспитаны еще старой системой и у которых живуч стереотип, что в школу надо идти и там сидеть «от звонка до звонка», как раз и вносят диссонанс в головы своих чад. Как показала практика трех весенних месяцев, когда мы впервые со всей страной перешли на удаленное обучение, те дети, которые с интересом учились в очной школе – на «дистанционке» учились еще лучше. Им было проще, потому что они сами могли рационально распределить свое время. Сейчас мы пока продолжаем учиться очно, уроки по предметам идут парами, за счет чего меньше теряется времени на раскачку в начале урока и ослабление внимания в конце. Также и дома: ученик, находящийся на «дистанционке», знает какой объем заданий ему надо сделать, к примеру, по физике, он разогнался, вошел в рабочий режим и может ей заниматься хоть 3 часа, сделать все задания сейчас и даже забежать наперед. А потом перейти к другому предмету.

Педагог поясняет, что в их школе к 10-му классу все детки переходят на факультеты: бизнес, медиа, социальный или научный, где занятия организованы с превалированием профильных предметов. Кроме того, еще создано множество ивентов, там дети уже могут пробовать проявить себя на избранной стезе. Есть также возможность реализовать всевозможные проекты на базе самой школы.

- Тем более что с введением «дистанционки», у нас работает система по типу маршрутных листов, чек-листов - контрольного списка дел или задач, который нужно выполнить. Ребенок сдает выполненное задание - я ему открываю следующее и он побежал уже вперед класса. То есть, он ко мне вернулся на консультацию, я ему дал за 5 минут, образно, новую информацию, которая ему необходима, или которую он не понял, и он работает себе дальше. И те детки, которые заинтересованы в учебе, бежали вперед без проблем.

«Дистанционка» располагает к этому детей, что они могут распределить свои усилия, а не переключаться бегом с одного предмета на другой, как им приходится в традиционной школе.

Часть сервисов, которые нужны для «дистанционки», я применял уже в очном образовании

Конечно, педагогам старшего поколения было сложнее освоить мобильные приложения и сервисы. Но в частной школе и эти учителя оказались опытнее ровесников из провинции, да и в небольшом дружном коллективе молодые коллеги быстро помогли им в них разобраться.

- А мне, как молодому, в этом не было вообще ничего сложного, - вспоминает Сергей Фесенко. - К тому же, частная школа может себе позволить внедрять в учебный процесс множество сервисов, связанных с играми в образовании, с мультимедийными сервисами, видеоматериалами, презентациями. Часть сервисов, которые нужны для «дистанционки», я применял уже в очном образовании. И тут важнее было смотивировать детей и построить работу так, чтобы им было максимально интересно самим получать знания, а не просто смотреть в экран монитора на «говорящую голову».

Основные сложности, по словам Сергея Викторовича, возникали и возникают по вине интернета, случаются перебои со связью – кто-то кого-то порой не видит, не слышит, не может подключиться. «Ждем, когда Илон Маск создаст глобальную спутниковую систему» - смеется педагог, вспоминая, как неадекватно поначалу вел себя сервис видеоконференций Zoom от свалившейся на него нагрузки. Но со временем все нормализировалось, появились новые онлайн-платформы для организации дистанционного обучения.

- Если систему с маршрутными листами интегрировать в наше базовое образование, то даже не стояла бы проблема интернета. Ребенок привыкает двигаться шаг за шагом, а онлайн-связь по интернету с педагогами ему нужна всего часа полтора в неделю - по 10 минут на каждого учителя и все, - считает Сергей Фесенко.

Как известно, карантин в Украине продлили до нового года, а эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем.

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено Сергеем Фесенко