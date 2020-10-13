Шмыгаль рассказал о важных новшествах карантина в Украине

Во вторник, 13 октября, в Украине по решению Кабмина продлили карантин до 31 декабря 2020 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграме опубликовав подробный список мер.
Основные нововведения:
Количество людей на массовых мероприятиях (при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима):
в "зеленой" зоне не более 50 человек ,
в "желтой" - не более 30 человек,
в "оранжевой" - не более 20.
Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию с Минздравом.
Заведениям среднего образования рекомендовано установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Госкомиссия ТЭБ и ЧС.
Учреждениям профтехобразования, перед высшими и высшего образования рекомендуется переход на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.
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