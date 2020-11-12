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"Дистанционка" в селе: родители с удивлением узнавали, что на ноутбуках у детей нет ничего для школы - одни игры!

"Дистанционка" в селе: родители с удивлением узнавали, что на ноутбуках у детей нет ничего для школы - одни игры!
13:45 Сегодня Телеграф

Продолжаем тему плюсов, минусов и сложностей дистанционного обучения, на которое с каждой неделей уходит все большее количество украинских школьников. И если прошлый раз мы общались с преподавателем из столичной частной школы, то на этот раз собеседницей оказалась педагог из глубинки. 

Село Атманай находится на берегу Утлюкского лимана Азовского моря. Жителей в нем около тысячи, детвору в Атманайскую общеобразовательную школу І-ІІІ степени свозит школьный автобус и из соседних сел. Лет десять назад классы были по 20-24 ученика, сейчас в среднем 9-10, всего не больше сотни учащихся.

В селах не везде качественный интернет. Или, например, один гаджет на всю семью, а детей двое

- На карантин наша школа, как и другие, ушла с 12 марта этого года, - говорит учитель высшей категории, учитель-методист с 32-летним стажем Галина Карабут. - Думали, что временно, недельку – две, начали программы редактировать и пересматривать. Я работала с учениками всех классов индивидуально и по группам. Создала свою форму обучения, задание и материал, который необходимо освоить, давала блоками. В понедельник пересылала каждому ученику каждого класса на его электронную почту задания: ознакомиться с видеоуроками продолжительностью 10-15 минут, поработать с учебником, обязательно давала интересные познавательные мультфильмы. У меня ведь физика - самый интересный и необходимый школьный предмет!

Галина Анатольевна поясняет, что материал давала на две недели, также организовывала для учащихся старших классов видеоконференции на платформе Zoom.

- Учащиеся задавали вопросы, мы решали задачи и просто видели друг друга. Ведь дети живут на большом расстоянии и не имели возможности встречаться. Также были звонки по телефону, пересылки по Вайберу и Telegram (кому как было лучше). Обязательно проверяла задания, составляла сама или использовала готовые на платформе Classtime, онлайн-портале для учителей «На Урок».
Преподаватель специально выделяла ученикам достаточно большой интервал времени для выполнения заданий, их можно было сделать с пятницы до 12 ночи понедельника.

Галина Карабут в составе группы «Народная Дипломатия» в коммуне Виляр ле Домб (Франция)

- У детей был выбор, когда выполнять уроки, ведь в селах не очень качественный интернет, иногда удобнее работать поздним вечером или утром. Да и в семьях один гаджет, а учеников может быть двое-трое. Чтобы не было проблем у родителей, давала ученикам возможность выполнить задания в любое время. Контроль знаний по итогу изученной темы давала на Classtime - очень классная платформа! Детям пересылала на почту пароли заранее, чтобы увидели, а вот время входа было одновременно для всего класса. Мы работали синхронно, присоединялись только ученики, я видела их фамилии, после их ответов показывала правильный ответ и давала доступ к следующему заданию... «Здобувачі освіти» видели свой результат.

Передовой сельский учитель, как оказалось, сработала на опережение.

- Я - классный руководитель в 9 классе, еще в сентябре 2019-го мы создали с детьми группу в Telegram, чтобы делать быстрые рассылки, и не тратить время на звонки или СМС. Но мы даже не могли и представить, как нам это пригодилось весной в период дистанционного обучения. Учащимся 11 класса я в сентябре показала, как работать на Classroom. Электронные почты учащихся старших классов у меня были, ведь я им помогаю их создавать. Через старших сестер, братьев, соседей просила передать мне почты учеников 7-8 классов. Все дети выходили на связь! Но были и курьезы, и дополнительная работа. Ведь весной у нас были «ребусы», почты имели имена «Лелёк», «Злая», «Гарри Поттер» - попробуй вычисли, кто прислал задание и задает вопрос, из какого класса? К тому же, приходилось консультировать родителей, как установить Вайбер или создать почту. Это для учащихся 7 класса, у которых в старших классах не было братьев и сестер.


Учителя дублировали задания – передавали в школу или сами записывали в отдельной тетради задания для каждого класса по своим предметам, и еще пересылали их классным руководителям, чтобы те перенаправляли детям. Галина Карабут признается, что было очень тяжело, практически целыми днями приходилось быть на звонках, объяснять, помогать, сидеть за компом сутками - искать интересный материал для детей, готовить тесты, задачи и осваивать новые программы для обучения.

- Я еще готовила материалы для всей семьи: просмотр документальных фильмов и их обсуждение со мною, маленькие домашние исследования, наблюдения за природой, домашними животными, растениями, звездным небом и Луной. Спасибо организатору Международного природоведческого интерактивного конкурса «Колосок» Дарье Биде, благодаря которой мы смогли присоединиться к нему и установить приложение «Колосок» на своих гаджетах. Знаю точно, что многие родители с детьми пополняли свои знания о науке и природе.

По словам Галины Анатольевны, «коронований вирус» весной и летом в Атманай, к счастью, не добрался, а карантинное время учителя использовали для самообразования.

- Летом во время отпуска зарегистрировала нашу школу на сайте NZ.UA и получила необходимые навыки с работой электронных журналов и дневников, организовала по группам обучение коллег. Каждый учитель создал свои странички в электронном журнале, и пока ведем два варианта журналов - бумажный и электронный. Работа с электронными документами облегчает, систематизирует работу учителя и ученика.

Свой предмет Галина Анатольевна считает самым интересным и важным

Еще о курьезах и сложностях. Случалось, родители обращались к ней с просьбами, чтобы помогла установить некоторые программы на ноутбук. Оказывалось, что ребенку подарили гаджет, но даже не заглядывали, чем он на нем занимается. А в период карантина оказалось, что кроме игр там ничего и нет! Ребенок не может выполнить задание, так как нет необходимых программ. Все учились - и дети, и учителя, и родители. Не у всех педагогов была компьютерная техника, многие в период дистанционного обучения купили смартфоны и провели интернет.

- Мой муж тоже учитель. За компьютером работали по очереди, но я больше. Я ведь «девочка», а им надо уступать! - улыбается Галина Карабут. - Если муж готовил уроки и тесты на компе, то я пересаживалась на смартфон. Дважды за период карантина компьютер пришлось сдавать на ремонт. Расстраивалась, что после ремонта слетает необходимый материал и работа. Пришлось купить съемный жесткий диск. Телефон тоже пришлось заменить, хотя был и не совсем старый. Зато теперь мы во всеоружии!

Как перевести ребенка на дистанционное обучение


Автор: Ирина Левченко

Фото из архива Галины Карабут

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Все по теме:

Украина, Физика, дистанционное образование, Галина Карабут, Атманай.

Автор:

Телеграф
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