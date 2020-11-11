Зеркальная дата 11.11.2020: что нужно сделать в этот день

День 11.11.2020 считается удачным, чтобы следовать знакам и символам, а еще прислушаться к себе и попробовать загадать то, о чем мечтается.

Нумерологи считают, что 11.11.2020 – зеркальная дата, которая может дать толчок к изменениям в вашей жизни. Здесь важны все цифры и числа по отдельности, а также вместе. Число 11 само по себе считается сакральным, символизируя портал между мирами, а два таких числа рядом дает его усиление и сулит большие возможности.

В сумме единицы дают четверку (столько же получается если сложить цифры в числе 2020) и это скрывает в себе все материальное, что мы можем получить, действуя. Цифра говорит, что человек сам творец своего успеха. И сегодня нужно быть особо внимательными к знакам и символам, которые помогут принять нужно решение или сделать выбор. Если сегодня вы встретите сочетание одинаковых цифр, сосредоточьтесь на своих мыслях и эмоция – они важны для вас.

Также в этот день нумерологи советуют во всем доверять интуиции и опираться на свои желания. Хочется отдыхать? Отдыхайте. Хочется увидеть кого-то из родных или друзей? Планируйте встречу. Будьте открыты для новых знакомств и предложений.

В зеркальную дату 11.11.2020 стоит воздержаться от негативных мыслей, ссор, конфликтов, зависти, пожелания зла другим. Не стоит также делать какие-либо ритуалы и спиритические сеансы – все, что связано с черной магией.

Но магией чисел можно воспользоваться. К примеру, В 11:11 утра проговорите следующую фразу: «Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся».

Также день благоприятен для составления карты желаний на следующий год. А свое заветное желание напишите на 11 листочках бумаги, сложите все листы в стопку и проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!"

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