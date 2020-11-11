От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)

От осложнений вызванных коронавирусной инфекцией скончался врач Виталий Нетребовский.

Об этом стало известно из поста в Facebook 28 ОМБр ВСУ.

"С грустью сообщаем о потере нашего побратима, замечательного врача и прекрасного человека Виталия Нетребовского", - говорится в сообщении.

Виталий Нетребовский был капитаном медицинской службы.

В 2016 году Виталий Нетребовский закончил службу но продолжал помогать людям на мирных территориях.

"Многие из тех, кто служит в нашей бригаде вспоминают его очень добропорядочным и искренним человеком", - так вспоминают о Нетребовском его друзья.

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.