Экс-министр здравоохранения Украины потерял молодую жену

В Киеве от осложнений операции умерла жена Александра Квиташвили, министра здравоохранения в 2014-2016 годах — Анастасия Островская. Ей было 35 лет.

Об этом сообщает издание "Сhas News".

О потере экс-министр сообщил на своей странице в социальной сети.

Анастасии Островской делали плановую операцию в одной из киевских клиник. По информации издания, женщине делали операцию из-за камней в желчном пузыре. Во время хирургического вмешательства якобы повредили сосуды. Спасти женщину, по словам источника, пытались 10 часов, но она умерла.

Отметим, Александр Квиташвили, грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.