Похолодает еще сильнее, возможен снег: синоптики огорчили прогнозом до конца недели

Конец недели в Украине, 13, 14 и 15 ноября, пройдет без существенных осадков, однако холодать будет и дальше. Благодаря антициклону, который и принес в Украину похолодание, местами могут пройти снегопады и дожди с мокрым снегом.

Как сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра, в пятницу, 13 ноября, ночью будут заморозки, а днем температура покажет всего 3- 8 градусов тепла. На севере и востоке Украины днем ожидается +3 - +5 градуса, а ночью -4- -1. На юге пока относительно теплее: днем +6- +10 градусов, а ночью - +2 - +4.

В субботу, 14 ноября, на севере Украины ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории — без осадков. По все Украине ожидаются ночные заморозки — до -4 градусов. Дневная температура воздуха составит +6 +8, но в центральных областях холоднее — от +3 до +5.

В Киеве ожидается ночью дождь и снег и температура - -1 +1, которая днем поднимется до 3-5 градусов с отметкой плюс.

В воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируют – везде будет сухо, но холодно, особенно ночью, ведь местами температура упадет до 5 градусов мороза. На западной Украине - днем +7 +9, ночью – от 1 до 4 тепла, в южных областях - +4 +8 днем и -1 до 4 ночью. Остальная часть Украины прогреется максимум до 5 градусов тепла днем, а ночью температура будет ниже нуля.

Столица порадует сухой и солнечной погодой - ночью -1 +1, днем - до 5 градусов выше нуля.

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