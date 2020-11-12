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Четверг, 12.11.2020
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Появилась плохая новость для владельцев «евроблях»

Появилась плохая новость для владельцев «евроблях»
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф

В Кабинете министров, в частности в Минфине, выступили категорически против законопроектов, принятие которых требуют евробляхеры. Госбюджет несет потери в результате их принятия.

Об этом сообщил Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В частности, Данил Гетманцев прокомментировал ситуацию относительно законопроектов по либерализации ввоза автомобилей на иностранных номерах:

«Насколько я помню, этот вопрос решался "раз и навсегда" уже трижды. Однако, после этого, активисты снова возвращались со своими новыми требованиями. Иногда кажется, что протестующим важнее процесс, чем результат. Они получают льготу или отсрочку, под эту льготу завозятся новые автомобили на еврономерах, и процесс получает новое дыхание. Не уверен, что в цивилизованной и сильном государстве мы должны принимать решения исходя не из интересов всего общества, а из интересов отдельной, пусть и хорошо организованной общественной организации».

Напомним, владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки, поэтому штрафы за ввоз соответствующих автомобилей оттерминовывали несколько раз.

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Все по теме:

Кабмин, Минфин, Растаможка, Евробляхеры, Данил Гетманцев.

Автор:

Телеграф
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