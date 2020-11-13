Какой праздник 13 ноября: народные приметы и запреты

Православная церковь 13 ноября почитает память святых Спиридона и Никодима, которые жили в XII веке. В народе их считали хранителями дома от пожара.

Спиридон и Никодим работали в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где выпекали просфоры. Однажды печь загорелась, но Никодим и преподобный Спиридон смогли потушить огонь и остались невредимыми. Скорее всего, именно после этого случая Никодима стали считать защитником от пожаров.

Также, 13 ноября православная церковь отмечает память преподобной Мавры Константинопольской. Святая Мавра была мудрой наставницей девушкам, стекавшимся под ее покровительств, и прославилась совершенством своей духовной жизни и подвигами во славу Господа Бога. Преподобная Мавра удостоилась блаженной кончины около 474 года в обители, которую сама основала.

В этот день беспокоились о домашней птице: утепляли курятники, метили старых и слабых, а также готовили из курицы разные блюда.

13 ноября отмечали праздник рыбаков. На севере этот день назывался "юровой" – рыбаки отправлялись ловить красную рыбу. Считалось, что первый улов нужно продать, а на вырученные деньги поставить свечу в храме, чтобы сезон был удачным.

Запреты дня:

Чтобы защитить себя от негативного воздействия не общайтесь в этот день с малознакомыми людьми.

Рыбакам 13 ноября ссориться нельзя.

Народные приметы 13 ноября

Снегири петь начали – значит, скоро зима наступит.

Если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено.

Воробушки громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц неслышно, то жди морозов.

Если идет мелкий дождь, то непогода затянется надолго.

Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке - к осадкам.

Куры кудахчут не сразу после того, как снесли яичко, - к непогоде.

Отметим, что 13 ноября припадает на пятницу. «Телеграф» рассказал, что нужно и что нельзя делать в этот день.