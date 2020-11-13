Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Итоги 12 ноября: лечение Зеленского в Феофании и бойкот карантина выходного дня в Украине
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
"Эпицентр" дал заднюю с работой на выходных в карантин
"Эпицентр" дал заднюю с работой на выходных в карантин
Евро-2020: определились последние четыре участника финального турнира (видео)
Евро-2020: определились последние четыре участника финального турнира (видео)

Какой праздник 13 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Православная церковь 13 ноября почитает память святых Спиридона и Никодима, которые жили в XII веке. В народе их считали хранителями дома от пожара.

Спиридон и Никодим работали в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где выпекали просфоры. Однажды печь загорелась, но Никодим и преподобный Спиридон смогли потушить огонь и остались невредимыми. Скорее всего, именно после этого случая Никодима стали считать защитником от пожаров.

Также, 13 ноября православная церковь отмечает память преподобной Мавры Константинопольской. Святая Мавра была мудрой наставницей девушкам, стекавшимся под ее покровительств, и прославилась совершенством своей духовной жизни и подвигами во славу Господа Бога. Преподобная Мавра удостоилась блаженной кончины около 474 года в обители, которую сама основала.

В этот день беспокоились о домашней птице: утепляли курятники, метили старых и слабых, а также готовили из курицы разные блюда.

13 ноября отмечали праздник рыбаков. На севере этот день назывался "юровой" – рыбаки отправлялись ловить красную рыбу. Считалось, что первый улов нужно продать, а на вырученные деньги поставить свечу в храме, чтобы сезон был удачным.

Запреты дня:

  • Чтобы защитить себя от негативного воздействия не общайтесь в этот день с малознакомыми людьми.

  • Рыбакам 13 ноября ссориться нельзя.

Народные приметы 13 ноября

  • Снегири петь начали – значит, скоро зима наступит.

  • Если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено.

  • Воробушки громко чирикают – будет тепло. Если же пения птиц неслышно, то жди морозов.

  • Если идет мелкий дождь, то непогода затянется надолго.

  • Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке - к осадкам.

  • Куры кудахчут не сразу после того, как снесли яичко, - к непогоде.

Отметим, что 13 ноября припадает на пятницу. «Телеграф» рассказал, что нужно и что нельзя делать в этот день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
02 Больной COVID-19 Зеленский записал видеообращение из Феофании
03 В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана
04 Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
05 Россия может развернуть ядерное оружие на оккупированном полуострове - Украина в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
На Позняках в Киеве ДТП с тремя авто и пострадавшими: фото с места
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Какой праздник 13 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь