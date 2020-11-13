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Пятница, 13.11.2020
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Сразу в 8 областях Украины коронавирус побил рекорды в пятницу 13-го

Сразу в 8 областях Украины коронавирус побил рекорды в пятницу 13-го
10:59 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро пятницы, 13-го ноября, за последние 10 дней коронавирусные рекорды побил Киев и семь областей Украины. 

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО. 

По количеству новых случаев COVID-19 за сутки на 13 ноября лидирует столица. В Киеве 1083 случая (максимум 10 дней был 748 случаев). 

В Днепропетровской области 740 новых заболевших - это почти вдвое больше максимальных 479 случаев за последние 10 дней. Резкий скачок произошел за последние дни. 

В Сумской области также рекорд - 680 больных COVID-19 за сутки, при максимуме 468 случаев за 24 часа.

В Черкасской области 350 заболевших на 13 ноября (максимально за 10 дней было 260 человек).

Еще четыре области побили свои рекорды смертности за декаду. В Полтавской области умерло 19 человек (максимум был 12). 

  • Харьковская область 13 летальных случаев (не было больше 11);
  • Черновицкая область 13 случаев (не было больше 9); 
  • Ивано-Франковская область 7 случаев (не было больше 6);

 В связи с усложнением эпидситуации по коронавирусу в Украине, в больницах начали сортировать больных: госпитализируют только очень тяжелых больных

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Все по теме:

Киев, Украина, Рекорды, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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