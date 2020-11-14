Какой праздник 14 ноября: народные приметы и запреты

В православной церкви 14 ноября чтут память святых и чудотворцев Дамана и Косьмы (Демьяна и Кузьмы).

Косма и Дамиан жили во второй половине 3 - начале 4 веков. Когда братья достигли юношества, их отдали учиться врачебному делу, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных.

Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками.

Кузьму и Демьяна всегда считали покровителями кузнецов и других ремесленников, а потому, чествовали представителей этих профессий всей деревней. Демьяна и Кузьму в народе считали покровителями брака и семейного очага.

В народе 14 ноября называли Курятником, поскольку полагалось переводить кур в теплые закутки сарая - погоды становились достаточно холодными, и важно было защитить от них домашнюю птицу. А старых кур зарезали.

Что запрещено делать 14 ноября

14 ноября строго нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать.

Запрещено смотреть в глаза тому, кому даете милостыню. Это не к добру.

После купания младенца нельзя выливать воду на улицу, иначе у него будет бессонница.

Народные приметы 14 ноября

Если мороз слабый, то зима наступит нескоро.

Если пошел снег, то весной реки разольются.

Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.

Родившиеся 14 ноября проживут долгую и благотворную жизнь. Они могут стать хорошими целителями. Носить им следует кораллы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду на выходных 14-15 ноября стоит ждать украинцам.