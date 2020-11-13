Фото Зеленского с врачами наделало шуму в соцсетях: где и когда оно было сделано

Снимок президента Владимира Зеленского, который болеет коронавирусом, с врачами без масок оказался архивным.

Оригинал на сайте израильской клиники нашло издание "Комсомольская правда в "Украине".

Последние дни внимание украинцев приковано к лечению от COVID-19 Владимира Зеленского, который имея легкие симптомы занял палату в больнице "Феофания". Вся информация, с этим связанная вызывает резонанс, не стал исключением и снимок, на котором Зеленский стоит вплотную с медиками. Все - без масок, что и вызвало возмущение людей. Ведь ношение таких средств защиты обязательно для тех, кто лечится, и кто лечит от COVID-19.

Как выяснилось, на самом деле снимок был выставлен на странице Первого медицинского центра Тель-Авива 14 ноября 2016 года, когда Зеленский еще не был президентом. В то время он находился вместе со студией "Квартал 95" с гастролями в Израиле и проходил "диагностику здоровья" в упомянутой клинике.

Как сообщалось, Зеленский заболел коронавирусом 9 ноября, на следующий день вечером вместо дома он отправился в больницу "Феофания", где ему была предоставлена VIP-палата с кабинетом. Один день пребывания и лечения президента в этом медучереждении обходится в 2,7 млн. гривен.