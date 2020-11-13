Когда и как отмечают в Украине День работников сельского хозяйства 2020

В воскресенье, 15 ноября, в Украине празднуют День работников сельского хозяйства.

Официальный праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с указом первого президента Украины Леонида Кравчука № 428/93 от 7 октября 1993 г. "О дне работников сельского хозяйства Украины".

Этот праздник призван отмечать труд работников сельского хозяйства, пищевой промышленности, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, обслуживающих и заготовительных организаций и предприятий агропромышленного комплекса.

Благодаря заслугам и их ответственному труду на наших столах имеются хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты.

В этот день чиновники поздравляют тружеников Украины, которые работают на земле от зари до зари, без выходных и отпусков.

Ранее "Телеграф" писал, что погода в Украине на 15 ноября обещает быть дождливой с мокрым снегом.