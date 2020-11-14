В Украине разработали препарат, снижающий смертность от COVID-19 в четыре раза

Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила испытания препарата Биовен (иммуноглобулин), который поможет снизить смертность от COVID-19 в четыре раза.

Об этом рассказал председатель Совета директоров "Биофармы".

"Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре", - рассказал Константин Ефименко.

Он рассказал о преимуществах этого препарата. Биовен помогает:

- сократить летальность в четыре раза с 23,6% до 6,25%;

- сократить среднее время до наступления улучшения с 9 до 5 дней

- сократить время потребности в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.

"Сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире. Все они начаты глобальными международными компаниями преимущественно в США и Западной Европе, однако Биофарма - первая компания, которая начала клинические исследования и первая, их завершила", - написал председатель.

Ефименко рассказал, что с 13 ноября, Биовен включили в протокол лечения COVID-19.

"Биофарма продолжает работу по созданию гипериммунного иммуноглобулина", - поведал он.