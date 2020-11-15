В Украине больше 10,5 тыс. новых случаев коронавируса: где ситуация хуже всего

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. Всего в стране уже 535 857 случаев COVID-19. За сутки в стране обнаружили свыше 10 тысяч новых случае.

Об этом сообщил Максим Степанов в своем Facebook.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 227 человек;

летальных случаев - 95;

выздоровели - 2 633 человек;

сделано тестов за сутки - 44 505 (методом ПЦР - 36 000, методом ИФА - 8 505).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 9 603. Смогли преодолеть заболевание 241 444 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.