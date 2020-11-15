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Умрет 100 тысяч человек: социолог назвал дату коронавирусного пика в Украине

Умрет 100 тысяч человек: социолог назвал дату коронавирусного пика в Украине
01:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжает активно распространяться коронавирус COVID-19. Суточный прирост в 20 тысяч случаев ожидается через месяц.

Об этом заявил социолог Илья Дробчак в своем Facebook-аккаунте.

"За последний месяц есть одна очень плохая новость - опыт Чехии и Армении показал, что пик заболеваемости в условиях зимы наступает не на 2% выявленных случаев, а где-то на 3.5%. У нас сейчас (если население Украины 39000000) - 1.35%", - написал он.

 

Основываясь данными графика заболевания, эксперт дал несколько прогнозов: 

  • 20000 в сутки будет зафиксировано 11-12 декабря (или 15-17 декабря)

  • Пик наступит между 24 и 31 декабря на показателях около 25-30 тысяч случаев в сутки (реальное количество случаев будет больше, но лаборатории не будут работать на новогодние праздники)

  • Затем будет медленный и болезненный спуск с пика.

  • Украина около 100 000 жизней (таким будет показатель избыточной смертности, а не официальные данные).

График заболеваемости COVID-19:

Он отмечает, что в начале лета эпидемия коронавируса должна закончиться.

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Напомним, что в прошлом месяце Дробчак спрогнозировал, что впервые 10000 случаев за сутки в Украине зафиксируют 29/30 октября или 3/4 ноября

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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