В самоизоляции пожилых людей увидели опасность: как помочь своим близким

Самоизоляция - это беда для пожилых людей. Закрывая их дома и спасая от коронавируса, мы ограничиваем их подвижность и ускоряем дряхление.

Об этом рассказал экс-депутат Киевсовета, владелец сети магазинов "Медтехника" Алексей Давиденко.

Он рассказал, что коронавируса большой бедой пожилого человека была зима.

"Для пожилых людей - это страх перемерзнуть и заболеть. Или что еще хуже, упасть и что-то себе сломать. Именно зимой пожилые люди замыкают себя дома и редко выходят на улицу", - пишет Давиденко.

Таким образом, они меньше дышат воздухом, меньше ходят, меньше напрягают мышцы, что сказывается на их состоянии.

"Желая нашим близким добра и спасая их от коронавируса, мы досрочно закрыли их на самоизоляции", - написал он.

По мнению бывшего депутата, так мы делаем лишь хуже для пенсионеров.

"Коронавирус закончится, а мы получим тысячи ещё недавно активных пожилых людей в одночасье ставших немощными", - считает он.

Мужчина призывает больше гулять со своими бабушками и дедушками, потому что им нужно больше двигаться.