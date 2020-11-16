Какой праздник 16 ноября: народные приметы и запреты

В понедельник, 16 ноября, верующие православной церкви чтут память святой княжны Анны Всеволодовны, которая приходилась дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича.

По преданию, Анна после неудачной помолвки с византийским царевичем, посвятила себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь, в которой Анна стала первой. Настоятельница приложила много сил к благоустройству обители, открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению, а также ремеслам. Кроме этого, Анна также принимала участие и в делах государства.

Девушки в эти дни брались за рукоделие - главным образом, за прядение льна и ткачество.

Что запрещено делать 16 ноября

Не рекомендуется покидать дом без особой нужды.

Нельзя ехать в дальнюю дорогу.

Запрещено ссориться друг с другом.

Народные приметы 16 ноября

Анна холодная - осень голодная. Анна без снега - не жди хлеба.

Если днем стоит холодная погода, то осенью будет голодно.

Если на Анну Холодную не выпадет снег - быть ближайшему году неурожайным.

Вечером 16 ноября ударил мороз - зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Если человек родился 16 ноября, то его талисманом является оникс. Именинник, скорее всего, будет мастером на все руки.

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