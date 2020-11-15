Ольга Богомолец рассказала о горе в семье

В семье бывшего народного депутата Украины Ольги Богомолец горе - умер ее 88-летний отец Вадим Березовский.

Об этом она рассказала в своем Facebook-аккаунте.

Это произошло вечером субботы, 14 ноября. Детали смерти неизвестны.

"Проф. Березовский Вадим Акимович - всегда веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетия, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы...", - написала Богомолец.

Она добавила, что церемония прощания с ее отцом будет проходить в понедельник в 12.00 на Байковом кладбище, в Киеве.

Чем запомнится Вадим Березовский?

Вместе с патофизиологом Николаем Сиротининым он первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканей.

Также он внедрил в промышленное производство оксинтензометр — первый в Советском Союзе прибор для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей, за что был отмечен премией президиума Академии наук УССР.

Профессор активно выступал против застройки Александровской больницы.