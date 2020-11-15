Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра
Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Появились шрамы и растяжки: жена танцующего миллионера поразила фигурой после родов
Жена танцующего миллионера поразила фигурой после родов
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Ольга Богомолец рассказала о горе в семье

Ольга Богомолец рассказала о горе в семье
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В семье бывшего народного депутата Украины Ольги Богомолец горе - умер ее 88-летний отец Вадим Березовский.

Об этом она рассказала в своем Facebook-аккаунте.

Это произошло вечером субботы, 14 ноября. Детали смерти неизвестны.

"Проф. Березовский Вадим Акимович - всегда веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетия, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы...", - написала Богомолец.

Она добавила, что церемония прощания с ее отцом будет проходить в понедельник в 12.00 на Байковом кладбище, в Киеве.

ONUKA сообщила о горе в семье: ушла из жизни бабушка певицы - известная бандуристка Валентина Шленчик

Чем запомнится Вадим Березовский?

Вместе с патофизиологом Николаем Сиротининым он первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканей.

Также он внедрил в промышленное производство оксинтензометр — первый в Советском Союзе прибор для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей, за что был отмечен премией президиума Академии наук УССР.

Профессор активно выступал против застройки Александровской больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ольга Богомолец, Ушел из жизни, Альманах 2020, Вадим Березовский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)
02 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
03 Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
04 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
05 Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты обвинили крымчан в краже воды
Оккупанты обвинили крымчан в краже воды
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Что будет с долларом на новой неделе: аналитик дал ответ
Зимнее &quot;бабье лето&quot; и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь