За каждую получала по тысяче долларов: женщина продавала украинок за границу (фото, видео)

16 ноября правоохранители раскрыли 40-летнюю злоумышленницу, которая занималась вербовкой женщин с целью сексуальной эксплуатации их за границей.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, женщина вербовала девушке, которые оказались в трудном материальном положении, с целью продажи их за границу. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1 тыс - 1,5 тыс долларов США.

Было установлено, что преступница на протяжении длительного времени на территории городов Киев и Одесса искала девушек в тяжелом материальном положении и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Затем он отправляла девушке за границу, где их встречал иностранец и путем обмана овладевал их документами и сопровождал до места назначения. После чего, вместо обещанной работы по специальности, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам ночных клубов и гостиниц.

Злоумышленница была задержана в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации.

В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также в материале "Телеграф": В Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей.