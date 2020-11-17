Скачать
Вторник, 17.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19
В Украине серьезные проблемы с финансированием больниц, в которых лечат больных COVID-19
Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы
Итоги дня 16 ноября: отмена ареста Януковича, украинец - самый сильный человек в мире, Майя Санду - президент Молдовы
Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 ноября: народные приметы и запреты
Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали
Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали

За каждую получала по тысяче долларов: женщина продавала украинок за границу (фото, видео)

За каждую получала по тысяче долларов: женщина продавала украинок за границу (фото, видео)
01:16 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.npu.gov.ua

16 ноября правоохранители раскрыли 40-летнюю злоумышленницу, которая занималась вербовкой женщин с целью сексуальной эксплуатации их за границей.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, женщина вербовала девушке, которые оказались в трудном материальном положении, с целью продажи их за границу. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1 тыс - 1,5 тыс долларов США.

Было установлено, что преступница на протяжении длительного времени на территории городов Киев и Одесса искала девушек в тяжелом материальном положении и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Затем он отправляла девушке за границу, где их встречал иностранец и путем обмана овладевал их документами и сопровождал до места назначения. После чего, вместо обещанной работы по специальности, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам ночных клубов и гостиниц.

аэропорт

Злоумышленница была задержана в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек с целью дальнейшей их продажи для сексуальной эксплуатации.

В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи. 

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также в материале "Телеграф": В Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Полиция, Торговля людьми.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Друг Путина умер от коронавируса: за ним в Европу отправили "летающий госпиталь"
02 Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
03 На канале Порошенко ведущий обвинил во лжи нардепа из его фракции: видео скандала в прямом эфире
04 Лев Лещенко пожаловался на нищету
05 Единство в воздухе: журналист Цаплиенко рассказал, что происходит в Азербайджане после победы над Арменией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Дом музыкантки Леси Рой перевернули вверх дном: она показала фото последствий обыска и рассказала детали
Дом музыкантки Леси Рой перевернули вверх дном: она показала фото последствий обыска и рассказала детали
Как Юлия Тимошенко менялась с годами
Как Юлия Тимошенко менялась с годами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь