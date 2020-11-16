Украина улучшила позиции в мировом рейтинге процветания

Украина заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния, составленном международной аналитической организацией Legatum Institute. Это худший показатель среди стран Восточной Европы. Всего в рейтинге оценивали 167 стран.

Об этом сообщается на сайте Legatum Institute.

В исследовании говорится, что на позицию Украины существенно влияет война в Донбассе, снижая показатель безопасности страны (144-е место по этому признаку), и в целом всей Восточной Европы.

Кроме того, именно в Украине, по сравнению с другими восточноевропейскими странами, хуже ситуация (93-е место по этому признаку) в области свободы собраний и объединений. Над равными правами для всех религиозных течений также стоит работать, хотя показатель толерантности и улучшился.

Исследователи отмечают, что пандемия COVID-19 очень сказалась на благосостоянии всех стран в 2020 году. Однако мир в целом демонстрирует положительную тенденцию к процветанию за последнее десятилетие.

«147 из 167 стран, входящих в индекс, демонстрируют рост показателей процветания за последнее десятилетие, создав прочную основу для преодоления текущей пандемии», - отмечают в Legatum Institute.

По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на четыре позиции (с 96-го места), а за одиннадцать лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на шесть позиций.

Первое место в рейтинге занимает Дания, затем идет Норвегия и Швейцария. Россия на 76-м, Беларусь - на 69-м месте. Худшие показатели процветания имеет Центральноафриканская республика - 166-е место и Южный Судан - последнее 167-е место.