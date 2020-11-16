В школу с 5 лет: министр образования объяснил ситуацию

В Министерстве образования и науки согласны с тем, что дети в 5-летнем возрасте имеют разные уровни психофизического развития в сравнении с детьми 6 лет, а следовательно требуют разных подходов к организации обучения.

Соответствующее сообщение обнародовано в Телеграм-канале исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета.

"Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ", - написал он, отметив, что осведомлено об активном обсуждении вопроса организации 12-летнего обучения в обществе и среди экспертов.

Шкарлет отметил, что многие страны мира начинают обучение детей с пяти лет. Среди таких стран он выделил США, Великобританию и Нидерланды. Однако, по его словам, Украине стоит учитывать особенности отечественной школы.

"Процесс обработки предложений едва ли будет быстрым, но точно не будет односторонним", - заверил Шкарлет.

Как сообщалось ранее, в МОН опровергли фейки об отказе от двенадцатилетней системы образования, но заговорили о введении обучения с пяти лет.