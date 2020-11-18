"А что война еще идет?": ситуация в поезде "Интерсити" с раненым военным вызвала бурное обсуждение в сети

Доброволец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС и волонтер АРМИЯ SOS Алина Михайлова поделилась рассказам о том, как впервые за семь лет войны на Донбассе, она увидела как раненных бойцов доставляют поездами "Интерсити".

"А что война еще идет?", - удивленно спрашивает Алина Михайлова.

"На первом пути уже ждала скорая. Полиция вместе с сотрудниками Укрзализныци перекрыли вход в 1 вагон, пока парня на носилках не вынесли из вагона и за ним не «выпрыгнул» с гипсом второй", пишет Михайлова.

Самое интересное это наблюдать за эмоциями людьми, которые уже столпились на входе в вагон.

"Кто-то просто молча смотрел, совершенно не эмоционально и спокойно, будто они видят такое чуть ли не ежедневно, кто-то спрашивал: "а что это?", "это мертвый?".

У Алины, как человека который соприкаснулся с войной "сердце хотело выпрыгнуть и побежать к этим двум раненым парням".

"Мдааа это же надо. Что за страна такая?", - слышно из толпы.

Пока все мы занимаемся будничными делами в повседневной жизни, где-то там на передовой Донбасса идет борьба. Именно эти солдаты отстаивают наши границы и защищают Украину от русского врага.

"Где-то в фронтовых пунктах будут ждать снова на раненых. Ждать очередного нарушения перемирия. Чтобы снова был борт. Опять была реанимация", - говорится в сообщении.

Рассказ Алины Михайлова вызвал бурное обсуждение пользователями в сети.