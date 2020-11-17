Ударят сильные морозы: синоптики огорчили прогнозом до конца рабочей недели

В Украину идет похолодание. До конца недели лишь в Западных регионах будет сохраняться относительно теплая погода, но уже в пятницу, с приходом дождей и снега, ситуация там резко поменяется.
Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.
Прогноз погоды на 18 ноября:
18 ноября в Украине будет сохраняться сухая погода с переменной облачностью. Западные регионы "прогреет" до +11, а вот на Востоке ожидаются морозы до -3.
19 ноября ситуация на Западе особо не изменится, там будет так же тепло и без осадков. А вот на Восток придут настоящие зимние морозы - ночью в Харькове, Донецке и Луганске ожидается до -10...-14 градусов.
А вот уже в пятницу, 20 ноября, западные и северные области накроют дожди с мокрым снегом, которые "собьют" температуру до +1...+5 градусов.
Отметим, что вечером 17 ноября ожидается мокрый снег, который будет продолжать сыпаться до самого утра 18 ноября, о чем жителей города предупредил "Киевавтодор".
Помимо Киевской области, мокрый снег также ожидается на Житомирщине, Донетчине и Луганщине.