Экс-премьер Гончарук заметно поправился (фото)

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заметно поправился.

Об этом свидетельствуют новые фотографии в Instagram.

"Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе", - говорится в подписи к фото.

"Тренировка выходного дня", - подписал фото Гончарук.

А вот так он выглядел еще в апреле.

Перемены во внешности бывшего премьера отметили и подписчики.

"Ого, Алексей, ну вы и расширили себя"

"Поднабрал..."

"В самолет лишний вес нельзя"

"Алексей, вы же знаете, что обращать внимание на комментарии о весе, красоте и т.д. не нужно? Знаете?", - пишут в комментариях.

Алексей Гончарук возглавлял Кабмин с 29 августа 2019 по 4 марта 2020. После отставки правительства, он стал сотрудником Eurasia Center, который является составной частью американского Атлантического совета (Atlantic Council).