Бывший премьер Гончарук нашел новую работу

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук устроился на новую работу.

Он стал сотрудником аналитического Eurasia Center, который является составной частью американской Атлантического совета (Atlantic Council).

"Центр Евразия имеет честь сообщить, что Алексей Гончарук присоединится как наш новый заслуженный сотрудник. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019—2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", — заявили в Eurasia Center.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team.

— Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020