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После отставки: экс-премьер Гончарук рассказал чем занимается

После отставки: экс-премьер Гончарук рассказал чем занимается
08:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что сейчас работает вместе с командой над "стратегическим документом".

Он также опроверг слухи о том, что собирается идти на местные выборы.

Об этом он рассказал в эфире Свободы Савика Шустера.

"... По-разному, работаем над стратегическим документом. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели за период правительства, является очень ценным, и его нужно использовать, чтобы попытаться оформить его в некий стратегический план для страны. Это очень интересное задание, которое я и моя команда сейчас прорабатываем. Это работа такая – для себя и на будущее", – ответил он на вопрос, чем занимается после ухода из Кабмина. 

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Он также опроверг слухи о том, что собирается идти на местные выборы.

"Это неправда", – сказал Гончарук, добавив, что не привлеченный к никакому политическому проекту.

"Эта работа скорее содержательная, над идеями. У меня очень хороший опыт работы в правительстве, и в том смысле я хорошо понимаю, что когда ты постоянно работаешь в правительстве, почти не остается времени на серьезную стратегическую работу. Для того чтобы иметь в запасе качественные идеи, планы, сейчас как раз именно такое хорошее время порефлексировать, проанализировать, поработать над содержанием и серьезными документами", – добавил экс-премьер.

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На вопрос, имеет ли Гончарук политические амбиции, тот ответил, что речь "не о политических амбициях или должностях, а о приобщенности к изменению страны".

Гончарук уточнил, что продолжает работать с теми людьми, которые ушли вместе с ним из правительства, однако фамилии называть отказался.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.

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Украина, Алексей Гончарук.

Автор:

Телеграф
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