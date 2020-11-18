Похолодание, сырость, ещё и магнитные бури: прогноз синоптика, чего ждать от погоды в Украине

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 19-го ноября синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон Thodo.

Погода не обещает быть комфортной, потому что с севера Европы и северо-запада движется другая воздушная масса.

Жители Запада и Севера Украины ощутят на себе влияние антициклона в виде сильного ветра. Штормовой ветер также будет досаждать в Крыму на Приазовье.

Осадки - маловероятны.

"Температура воздуха ближайшей ночью будет щипать уже за нос и щеки: в восточных областях вероятно 7-13 градусов мороза", - пишет синоптик Диденко.

На остальной территории 0-5 градусов мороза.

Завтра днем в Украине ожидается 0 + 5 градусов, на востоке до 3 градусов мороза.

Лишь в четверг придет потепление : ночью 1 + 3 градуса, а днем 5 + 10 градусов.

На дорогах - местами гололедица.

В Киеве 19 ноября будет сухо но ветренно и прохладно. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем в четверг +2, +3 градуса. В пятницу в столицу придет дождь с переходом в мокрый снег.

Предположительно в пятницу, 20 ноября, к нам приблизится атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

"К похолоданию, колючему ветру, изменениям в воздушных массах, борьбе антициклона с фронтами, противной влажности, пробок на дорогах и карантинных печалей добавятся ещё в ближайшие дни магнитные бури", - отмечает Диденко.

Отметим, что вчера ночью 17 ноября, жители и гости Киева смогли наблюдать первый снег. Красивые фото с заснеженной столицы Украины появились в сети.