Ночной снежный Киев попал на сказочные фото

Накануне в столице Украины, в Киеве выпал первый снег. Погода в городе ухудшилась уже пару дней как, в то время как температура воздуха держится чуть ниже нуля.

Пользователи социальных сетей поделились фото первого снега в ночном Киеве.

По прогнозам синоптиков 18 ноября, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера, возможен гололед. Осадки не ожидаются.

Отметим, что в Карпатах 1 ноября выпал 10-ти сантиметровый слой снега ещё 1 ноября. А в Харькове первый снег порадовал горожан 15 ноября.