"Рада блуждающих проходимцев". Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть

В сеть утекло очередное скандально фото из Верховной Рады, которое повлекло за собой волну обсуждений среди пользователей сети.

Сам кадр с нардепами сделал фотограф Александр Гончаров.

В то время как, журналистка Алена Яхно одной из первых высказалась о данном фото.

Она иронично назвала народных депутатов "Радой блуждающих проходимцев".

И отметила, что "тот, кто повернулся жопой к трибуне, - лидер моносб**да Арахамия", подчеркнув, что " он еще и в кроссах".

Украинцы в сети же отреагировали на фото волной шуток.

Пользователь под ником Dima Pogodichev иронично отметил, что "какие лорды, такая вышла и палатка".

Другой же пользователь пошутил, что "это уже прогресс".

"Цирк продолжается", - отметил пользователь Zira Ivanusiv.

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