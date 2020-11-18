"Рада блуждающих проходимцев". Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть

В сеть утекло очередное скандально фото из Верховной Рады, которое повлекло за собой волну обсуждений среди пользователей сети.
Сам кадр с нардепами сделал фотограф Александр Гончаров.
В то время как, журналистка Алена Яхно одной из первых высказалась о данном фото.
Она иронично назвала народных депутатов "Радой блуждающих проходимцев".
И отметила, что "тот, кто повернулся жопой к трибуне, - лидер моносб**да Арахамия", подчеркнув, что " он еще и в кроссах".
Украинцы в сети же отреагировали на фото волной шуток.
Пользователь под ником Dima Pogodichev иронично отметил, что "какие лорды, такая вышла и палатка".
Другой же пользователь пошутил, что "это уже прогресс".
"Цирк продолжается", - отметил пользователь Zira Ivanusiv.
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