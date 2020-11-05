Арахамия «на всю страну» выругался матом (видео)

В четверг 5 ноября, во время очередного заседания Верховной Рады Украины произошел неожиданный поворот событий. Руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ - Давид Арахамия внезапно выругался матом.

Данный инцидент попал на кадры эфира и транслировался на всю страну.

На кадрах видно, как нардеп Николай Тищенко обращается к спикеру Рады Дмитрию Разумкову: "Дима, два человека не успело (проголосовать. - Авт.)". На что Арахамия воскликнул: "Не успело бл**ь, на работу надо ходить, Коля".

Видео с высказыванием Давида Арахамии (Осторожно! Присутствует нецензурная лексика).

Стоит напомнить, что это не первый скандальный инцидент в Верховной Раде за сегодня, 5 ноября, двое народных депутатов, а именно Гео Лерос и Александр Юрченко - подрались прямо в Верховной Раде.

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