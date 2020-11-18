Зеленский наехал на Порошенко из-за карантина выходного дня (видео)

Президент Владимир Зеленский записал новое видео с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания" – ИФ)", - сказал он в своем блоге в среду, 18 ноября.

Также в видеообращении Зеленский вспомнил о финансировании борьбы с COVID-19, регистрации расчетных операци для физических лиц предпринимателей, помощь от МВФ, поддержку украинского бизнеса.

Кроме того, президент раскритиковал Петра Порошенко. Он отментил ,что санкции будут для всех, кто не соблюдает правила карантина выходного дня.

"Это касаеться и владельца клуба "5 элемент". С одной стороны вы кричите, что ситуация с коронавирусом критическая. С другой - способствуете этому. Надо решить, вы или спаситель или коммерсант.

Напомним, что 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что подхватил коронавирус. Спустя несколько часов о том, что получил положительный тест на COVID-19 сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак.