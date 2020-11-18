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Зеленский наехал на Порошенко из-за карантина выходного дня (видео)

Зеленский наехал на Порошенко из-за карантина выходного дня (видео)
22:15 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский записал новое видео с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

 Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания" – ИФ)", - сказал он в своем блоге в среду, 18 ноября.

Также в видеообращении  Зеленский вспомнил о финансировании борьбы с COVID-19, регистрации расчетных операци для физических лиц предпринимателей, помощь от МВФ, поддержку украинского бизнеса.

Зеленскому припомнили его слова про запрет VIP-палат для чиновников

Кроме того, президент раскритиковал Петра Порошенко. Он отментил ,что санкции будут для всех, кто не соблюдает правила карантина выходного дня.

"Это касаеться и владельца клуба "5 элемент". С одной стороны вы кричите, что ситуация с коронавирусом критическая. С другой - способствуете этому. Надо решить, вы или спаситель или коммерсант. 

 

Напомним, что 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что подхватил коронавирус. Спустя несколько часов о том, что получил положительный тест на COVID-19 сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

 

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Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Петро Порошенко, Карантин выходного дня.

Автор:

Телеграф
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