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"Если не верите в COVID-19, умирайте дома": врач обратился к украинцам

"Если не верите в COVID-19, умирайте дома": врач обратился к украинцам
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров обратился к гражданам, которые не верят в существование коронавирусной болезни. Он сказал, чтобы они "просто умирали дома, синея".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала", - сказал Дубров.

И отметил, что сейчас реанимации переполнены, а в палатах, которые были рассчитаны на 6 коек, сейчас находятся по 9-12 пациентов.

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"Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидний" пройдет очень быстро. И большая просьба к "атеистам COVID-19": наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома ... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам", - обратился он.

Напомним, в Украине продолжает распространяться коронавирус. А все потому, что COVID-19 довольно сложен сам по себе и украинцы никогда не сталкивались с подобным. Некоторые люди сравнивают заболевание с гриппом, но это все только потому, что они не понимают реальную проблему.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Сергей Дубров.

Автор:

Телеграф
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