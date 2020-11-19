Опрос показал, сколько людей в Европе верят лжи Путина о "гражданской войне" в Украине

На данный момент мало кто из жителей Евросоюза считает, что в Украине идет гражданская война и в ней есть фашисты.

Об этом сообщается в исследовании социологического агентства "Kantar Profiles Division".

По предствленной информации, в российскую пропаганду об Украине в исследуемых странах верят немногие.

Только 0.8% респондентов считают, что украинцы ведут гражданскую войну, а количество тех, кто считает Украину экстремистской / фашистской страной, составляет менее 0.2%.

Стоит отметить, что данный опрос проводился во Франции, Германии, Италии и Польше. А общее число респондентов, в возрасле от 18 до 65+ лет, составило более 4 тыс. В каждой стране респонденты были отобраны таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы населения.

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