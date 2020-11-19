Украина применила новую тактику в переговорах с Россией: эксперт рассказал о последствиях

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11:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook - 93-тя ОМБр Холодний Яр

Шаги, которые озвучены в "Плане действий по Донбассу" главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, физически выполнить невозможно. Вполне вероятно, что целью такого плана, является получение отрицательного ответа от РФ для дальнейшего замораживания конфликта.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Телеграфу". 

По его словам, Украина будет обвинять РФ из-за того, что та "не идет на уступки в то время, когда в Киеве готовы к компромиссам". Такой ход позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому подчеркнуть свою готовность к переговорам, хотя сам конфликт будет заморожен.

В то время, когда Кремль настаивает на реализации "минских договоренностей", на Банковой предлагают "план Кравчука". Но выполнить "минские договоренности" практически невозможно, поскольку в них уже прописан особый статус ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. "Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля", - отмечает эксперт, добавив, что для Украины такой сценарий неприемлемый.

Стоит напомнить, что за прошедшие 6 лет РФ ни разу не меняла свою позицию по "минских договоренностях". "Ее полностью устраивает выполнения Минска. И никаких других предложений они не поддержат", - подчеркнул Жданов.

Подробнее по теме: "Каким образом Украина может повторить участь Армении", - читайте в материале "Телеграфа".

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Россия, Донбасс, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
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